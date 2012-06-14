ТВМ - производство и продажа шнуров, канатов, веревок, ниток, тесьмы и шпагата

Уважаемые коллеги, в связи с активным распространением вируса COVID-19 в качестве мер по предотвращению заражения наших сотрудников персонал нашего офиса в г.Киев максимально переведен на работу в изолированном и дистанционном режиме. Все отгрузки и рабочие встречи возможны в офисе только по предварительной договоренности. Отправки грузов курьерскими службами проходят в обычном режиме.Телефон для связи 044-2496776,2700520.Так же в телефонном режиме Вы можете уточнить все интересующие Вас вопросы по складу, ценам, возможности изготовления продукции.

С 1993 года ТВМ производит на собственном оборудованиии, реализует со склада в Киеве и поставляет по всей территории Украины несмоляные канаты трехпрядные тросовой свивки, восьмипрядные и другие плетеные канаты, шнуры декоративные (плетеные и вязаные), тесьмы плетеные, ленты, шнуры силовые, шнуры и ленты - резинки, крученые нитки и веревки из капронового, полипропиленового, полиэфирного волокна, а так же из сизаля, хлопка и джута.

Наше предприятие постоянно расширяет и обновляет ассортимент выпускаемой продукции, наращивая парк оборудования и начиная работать с новыми синтетическими, натуральными и искусственными материалами, а так же их комбинациями. На сегодняшний день в арсенале ТВМ имеются крутильные, шнуровязальные (трикотажные), шнуроплетельные и тесьмоплетельные станки, лентоткацкое оборудование, разнообразное размоточное и тростильное оборудование, прядевьющие и канатные машины различных типов. Последние позволяют выпускать как плетеные канаты диаметром до 52 мм, так и крученые (витые) канаты диаметром до 20 мм. Было введено в эксплуатацию собственное испытательное оборудование для проверки прочностных характеристик производимых товаров. Поскольку наше предприятие имеет возможность проводить прочностные испытания на собственном стенде. Каждая партия проходит индивидуальный контроль прочности.



В связи с участившимися на рынке случаями дезинформации потребителя о свойствах и характеристиках канатно-веревочной продукции, заявленными недобросовестными продавцами и производителями, наше предприятие предлагает проводить независимые испытания на своем стенде любого интересующего Вас образца каната, ленты, шнура.

Документы о государственной регистрации



Типовой договор

Экскурсия на производство

Продукция нашего предприятия соответствует требования Регистра судоходства Украины











